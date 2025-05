Nana Caymmi sofreu com overdose de opioides'; saiba o que é

Nana Caymmi - Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira, 1º, dois dias depois de completar 84 anos de vida e após sofrer uma "overdose de opioides". Ela estava em estado delicado de saúde e não teve a causa da morte informada.

O irmão da artista, Danilo Caymmi, foi quem revelou ao jornal O Globo o estado de saúde em que ela se encontrava nesta semana.

"O que acontece são pequenos defeitos, e tudo em consequência da obesidade. Mas está lúcida, está tudo certo. Por conta do peso, ela passou por uma osteomielite [infecção óssea] que agora já está curada", disse Danilo.

Nana Caymmi deu entrada na Clínica São José, no Rio de Janeiro, em agosto do ano passado, diante de um quadro de arritmia cardíaca.

A cantora passou por cateterismo e traqueostomia e, na última terça-feira, 29, passou por reposição de glicose e teve medicação ajustada pelos médicos.

O que é overdose de opioides?

Opioides são substâncias químicas que interagem com receptores opioides no corpo, produzindo efeitos semelhantes aos do ópio.

Já a superdosagem acontece quando uma pessoa toma opioides em quantidades maiores do que as fisicamente toleradas.