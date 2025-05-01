Após treta por 'bolsonarismo', sobrinha homenageia Nana Caymmi - Foto: Reprodução

Na terça-feira, 29, a cantora Alice Caymmi surpreendeu ao homenagear a tia, Nana Caymmi, pelos 84 anos. Após anos de atritos públicos, incluindo divergências políticas e críticas pessoais, Alice publicou nas redes sociais um texto afetuoso junto a fotos antigas da tia, exaltando sua importância na música brasileira.

“Feliz aniversário, Tia. Vamos celebrar hoje a maior cantora do Brasil. Vamos discordar sem perder o amor e a reverência pela arte sublime de Nana. Eu me curvo diante da sua grandeza, tia. Eu te amo”, escreveu. “Queria estar com você agora. Eu sempre quero te abraçar [...] Aceite a sua 'filha' torta, que veio por outros caminhos e também erra”, completou Alice.

Nana atualmente vive um momento crítico em sua saúde. A filha do compositor, cantor e violonista Dorival Caymmi, passou o aniversário internada e sofreu overdose de opioides, que, geralmente, ocorre quando uma pessoa toma opioides em quantidades maiores do que as fisicamente toleradas.

Entenda a treta entre Alice e Nana

O distanciamento entre Alice e Nana Caymmi veio à tona em 2019, após declarações da tia ao jornal Folha de S. Paulo dizendo ter se decepcionado com o caminho musical seguido por Alice. “Achei que Alice ia dar mel, mas não deu”, disse Nana. A fala foi recebida por Alice como rejeição: “Foram 10 anos tendo que responder como era ser neta do Caymmi”, desabafou na época.

Em entrevistas posteriores, Alice também mencionou que a crise familiar se intensificou com a polarização política, especialmente após o apoio público de Nana ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Foi o bolsonarismo que dividiu minha família. Ficou muito difícil, quase impraticável. Eu amo minha tia, mas me machucou mais ela ter falado mal de mim na entrevista do que ter falado bem do Bolsonaro”, disse Alice à TV Fórum, em 2021.



Apesar das mágoas, Alice sempre reconheceu o valor artístico da tia. "Não dá para pegar a pessoa e fingir que não tem uma trajetória", afirmou em outro momento, reforçando que a família Caymmi, mesmo com divergências, segue unida.

Nana Caymmi enfrenta internações consecutivas e segue em tratamento no Rio

A cantora Nana Caymmi, ícone da música popular brasileira, passou por um período delicado de saúde nos últimos meses. Aos 84 anos, a artista foi internada pela primeira vez em 26 de julho de 2024, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticada com uma arritmia cardíaca.

Durante essa primeira internação, Nana precisou implantar um marcapasso para estabilizar o ritmo do coração. Ela recebeu alta médica em 12 de agosto, mas voltou ao hospital no dia 26 do mesmo mês para realizar ajustes no dispositivo.

Em setembro, a artista foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar uma infecção urinária, o que exigiu monitoramento contínuo da equipe médica. Apesar da gravidade do quadro, familiares e amigos próximos relataram que Nana se manteve lúcida e confiante na recuperação.