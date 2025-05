Morte de Nana Caymmi tem reviravolta e verdade sobre as causas vem à tona

Danilo Caymmi nega overdose e explica morte de Nana - Foto: Reprodução

O músico Danilo Caymmi se manifestou sobre a causa da morte de sua irmã, a cantora Nana Caymmi, que faleceu aos 84 anos após nove meses internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele negou que a artista tenha morrido por overdose de opioides, informação que circulou em parte da imprensa.

Em nota enviada à CNN, o hospital confirmou que a causa do óbito foi falência múltipla de órgãos. Danilo afirmou que algumas declarações suas foram distorcidas e lamentou os rumores: “Como uma pessoa que está há nove meses em uma UTI, friso U-T-I, não quarto ou semi-UTI, poderia ter uma overdose de opioides?”, disse.

Segundo o irmão da cantora, Nana enfrentava um quadro delicado de saúde, que se agravou devido a uma escara sacral, ferida que evoluiu para uma osteomielite – infecção óssea extremamente dolorosa. “Os últimos passos foram em direção ao tratamento dessa escara, que causava muita dor a ela. Muita dor mesmo”, completou.



Morte de Nana Caymmi

Uma das vozes marcantes do MPB, Nana Caymmi morreu na última quinta-feira, 1°, aos 84 anos. Ela estava internada no Rio de Janeiro há nove meses, após ser hospitalizada com uma arritmia cardíaca.

Nascida no Rio de Janeiro em 29 de abril de 1941, Dinahir Tostes Caymmi, como foi batizada, herdou da linhagem familiar o talento que atravessou gerações da música brasileira. Ao lado dos irmãos Danilo e Dori Caymmi, construiu uma carreira sólida, marcada por uma profunda fidelidade à MPB.