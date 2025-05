Cambistas cobram até R$ 5 mil por espaço vip em show de Lady Gaga

Fãs de Lady Gaga reservaram lugar em cima de uma árvore para ter visão privilegiada do show - Foto: Daniel Ramalho | AFP

É daqui a pouco. E é de graça. Pelo menos para a maioria das cerca de 1 milhão de pessoas esperadas na praia de Copacabana para o show da diva pop, Lady Gaga, neste sábado, 3. Mas há quem esteja disposto a pagar, e caro, pra ver a ídola de perto.

Nas imediações do hotel onde a cantora está hospedada e onde os fãs se aglomeram desde terça-feira, 29, quando ela desembarcou no Rio de Janeiro, cambistas tentam comercializar acessos à área VIP por valores que chegam a R$ 5 mil via Pix.

Garantia

Os pacotes, não oficiais, prometem entrada em espaços privilegiados, incluindo o Copacabana Palace, passarela exclusiva, open bar e área frontal ao palco. Há também ofertas de ingressos VIP mais simples por R$ 2 mil. Para atrair compradores desconfiados, os cambistas oferecem a garantia de pagamento apenas após o cliente estar dentro da área VIP, sendo acompanhado por um deles até o local.

A área VIP oficial do evento é destinada exclusivamente a convidados das marcas patrocinadoras e a fãs selecionados por meio de promoções realizadas nas redes sociais por empresas parceiras. A Prefeitura do Rio de Janeiro reiterou que o show é gratuito e que não há ingressos à venda.

Barricadas

A contagem regressiva para o show transformou a orla de Copacabana em um acampamento. Fãs ocupam a praia para garantir o melhor lugar possível e até barricadas foram improvisadas com sacos de gelo cheios de areia. Os sacos prontos são vendidos por R$ 25, enquanto os vazios custam R$ 10. Aí, o comprador que se vire para encher.