Briga generalizada por Lady Gaga tem puxão de cabelo e areia na cara

O aguardado show de Lady Gaga na Praia de Copacabana acontece na noite deste sábado, 3, atraindo uma multidão desde as primeiras horas do dia. Ao longo das semanas, os fãs da cantora já tomavam conta do local, com alguns protagonizando até uma briga por espaço na areia.

Um vídeo que circulou rapidamente nas redes sociais registrou uma confusão entre duas mulheres, que chegaram a se agredir fisicamente durante o tumulto. No vídeo, é possível ver uma puxando o cabelo da outra e jogando areia no rosto, até que um homem se aproxima e empurra uma das envolvidas. Apesar de tentativas de conter a situação, a briga acabou atingindo outras pessoas que aguardavam o evento.

Enquanto a confusão acontecia, muitas pessoas assistiam à cena, enquanto outras usavam as redes sociais para comentar o ocorrido. As reações foram diversas, com algumas postagens ironizando a falta de harmonia do momento, enquanto outras brincavam com a situação, sugerindo que Lady Gaga pensasse duas vezes antes de voltar ao Brasil.

Tamanho da área VIP do show da Gaga impressiona

O acesso a área VIP do show da Lady Gaga e as imagens que circulam nas redes sociais da área delimitada geraram uma série de memes entre os fãs da cantora, nas redes sociais.

Quem não consigo acesso à área VIP, no caso o público geral, assistirá o show da artista atrás dessa área exclusiva para diversas marcas que levaram convidados. O espaço tem capacidade para até 7.200 pessoas.

