Aplaudido de pé, Cauly revela desejo por "coisas grandes" no Bahia

Cauly, meia do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Autor do gol que garantiu mais um triunfo do Bahia no Campeonato Brasileiro, o meia Cauly foi aplaudido de pé pela torcida na Arena Fonte Nova. Após a vitória por 1 a 0 diante do Botafogo, neste sábado, 3, o jogador concedeu entrevista ainda no gramado e afirmou que o Tricolor quer "conquistar coisas grandes" na temporada.

"Com certeza, é assim, manter a cabeça boa, como eu falei. Uma semana bem difícil, o jogo contra o Palmeiras fora de casa, um bom resultado na Copa do Brasil e é isso. Manter essa pegada, estamos focados e queremos conquistar coisas grandes", disse o camisa 8.

O camisa 8 do Tricolor foi decisivo ao marcar o único gol da partida, completando para o fundo das redes após grande jogada individual de Erick Pulga. Foi o segundo jogo consecutivo que o meia balança as redes, já que Cauly também marcou o único tento da vitória sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil.

Com o resultado, o Esquadrão chegou à sua quinta vitória consecutiva na temporada e assumiu a 5ª colocação na tabela do Brasileirão, com 12 pontos.