Renato Paiva aplaude torcida do Bahia na Fonte Nova; assista

Renato Paiva durante a partida contra o Bahia - Foto: Divulgação | Botafogo

Alguns torcedores do Bahia 'jogaram' uma grande expectativa para o jogo contra o Botafogo, neste sábado, por se tratar do reencontro do Tricolor com o técnico Renato Paiva, atualmente no Alvinegro. Após o duelo, que terminou em triunfo do Esquadrão por 1 a 0, o português caminhou até o setor da torcida organizada, na Arena Fonte Nova, e aplaudiu a torcida do clube baiano.

Confira o vídeo publicado pelo produtor de conteúdo Antônio Neto:

Em entrevista coletiva após o resultado negativo, o comandante voltou a comentar sobre sua relação com o Bahia, deixando claro que sente orgulho em ter defendido as cores do clube. Além disso, Paiva afirmou que a equipe faz parte da sua história e lamentou o término trágico da sua passagem, com um pedido de demissão do próprio treinador.

"Foi um grande orgulho representar o Bahia, muito carinho pela torcida, fui abraçado pelos jogadores, é uma marca do que deixei aqui, não só profissional, como pessoal. Isso diz muito sobre o trabalho que deixamos. Nem tudo são resultados. Acho que não só as palavras que o Rogério me disse, como também a demonstração de carinho dos jogadores e de todos os funcionários do Bahia demostram que pelo menos deixei algo aqui no clube", disse o comantante.

Além da demonstração de carinho para os torcedores, os jogadores do Bahia que foram treinados por Renato Paiva também cumprimentaram o treinador antes da partida começar. Em vídeo gravado pelo produtor de conteúdo Antônio Neto, é possível flagar atletas como Cauly, Gabriel Xavier, Acevedo e até o técnico Rogério Ceni abraçando o português.

Veja:

Até Paiva abraçou Ceni



Jogadores do Bahia cumprimentam o atual técnico do Botafogo e ex-Bahia pic.twitter.com/HZG3NGJxv7 — Neto (@netoecbtv) May 4, 2025

"A história se chama experiência também. Mesmo nas situações mais negativas que eu tive aqui, como tive positivas - não posso esquecer que o 50º título do Bahia aqui é com nossa marca também, portanto contribuímos para a história do Bahia também. Mas também situações negativas te fazem aprender, aumentam seu aprendizado. Hoje, possivelmente, poderia não fazer algumas coisas que fiz. Outras voltaria a fazer porque fiz em consciência. Não gosto de jogar contra a minha história", concluiu Renato Paiva em entrevista coletiva.

Relembre

Primeiro técnico da 'Era City' no Bahia, Renato Paiva deixou o Tricolor em setembro de 2023 após um pedido de demissão que partiu do próprio treinador. O Esquadrão de Aço vivia um momento conturbado no Campeonato Brasileiro em meio à sequência negativa de apenas uma vitória em 18 jogos consecutivos na temporada.

A má fase se manifestou também para as arquibancadas e os torcedores começaram a protestar contra a permanência do português no cargo. Além de vaias e ofensas destinadas para o técnico, uma montagem com o rosto do português usando orelhas de burro viralizou nas redes sociais e influênciou na sua saída, de acordo com informações do portal GE.