Peça-chave de Ceni, Juba completa 100 jogos pelo Bahia em grande fase

Luciano Juba completou 100 jogos pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Lateral, meio-campista ou atacante: é a dúvida que se levantou em relação à posição do Luciano Juba desde que chegou ao Bahia. Contratado a custo zero, o jogador se firmou no lado esquerdo com o técnico Rogério Ceni, é pedido na Seleção Brasileira pelos torcedores, e, neste sábado, 3, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, completou 100 jogos com a camisa do Esquadrão de Aço.

Revelado nas categorias de base do Sport, o jogador de 25 anos chegou ao Tricolor após uma excelente temporada no Leão da Ilha, que rendeu 38 participações diretas em gols. Luciano Juba, no entanto, assinou pré-contrato com o Esquadrão de Aço e, após o término do seu vínculo com o clube pernambucano, assinou com o Esquadrão de Aço até 2027.

O atleta, portanto, não demorou para se adaptar na Série A do Campeonato Brasileiro e rapidamente conquistou a vaga na equipe titular naquela temporada, sendo importante marcando um dos gols da goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-MG, que livrou o Bahia do rebaixamento à segunda divisão em 2023.

Luciano Juba marcou o segundo gol do Bahia na goleada sobre o Atlético-MG | Foto: Divulgação | ECBahia

Mesmo após a chegada do lateral-esquerdo Iago Borduchi, em julho de 2024, Luciano Juba se manteve firme na titularidade e foi um dos atletas que mais disputou partidas pelo Tricolor na temporada passada, com 63 jogos, três gols e cinco assistências.

Após o triunfo sobre o Atlético Nacional, pela fase de grupos da Libertadores, o técnico Rogério Ceni exaltou a atuação do jogador no confronto e afirmou a importância de dar um tempo de descanso ao atleta, que "precisa jogar muito por causa das lesões" no elenco tricolor.

“Foi dono do meio de campo, quando Caio [Alexandre] cansou foi o nosso melhor jogador de construção. Desde o ano passado é um jogador que precisa jogar muito por causa das lesões, mas em algum momento vai descansar também. Não podemos nos dar o luxo de perder ele”, afirmou Ceni.

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Confira as participações em gols do lateral-esquerdo na temporada:

Bahia 5 x 1 América-RN - Copa do Nordeste; (1 assistência)

Bahia 1 x 0 Boston River - Libertadores; (1 assistência)

Bahia 1 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro; (1 assistência)

Bahia x Internacional - Libertadores; (1 assistência)

Santos 2 x 2 Bahia - Campeonato Brasileiro; (1 gol e 1 assistência)

Bahia 1 x 1 Mirassol - Campeonato Brasileiro. (1 assistência)

A boa fase do jogador, inclusive, rendeu pedidos para a convocação para a Seleção Brasileira nesta tamporada. Peça fudamental da equipe comandada por Rogério Ceni, Juba é o líder de assistências da equipe em 2025, com sete passes para gols em 23 jogos.