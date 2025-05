Bahia decide Copa do Brasil Sub-17: onde assistir e provável escalação

Bahia decide a final da categoria pela primeira vez na história - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Sub-17 do Bahia pode fazer história nesta terça-feira, 6. Contra o Vasco, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, os ‘Pivetes de Aço’ entram em campo às 18h, na final da Copa do Brasil da categoria, de olho no título inédito da competição.

Com as joias Ruan Pablo, Dell e Jampa — campeões do Sul-Americano da categoria com a Seleção Brasileira —, a delegação Sub-17 do Tricolor de Aço embarcou rumo ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 4. Por ter campanha inferior à do rival, o Esquadrão decide o título com mando de campo do Vasco.

Transmissão

Onde assistir: Sportv.

Provável escalação

Bahia: Jampa; Bruno Ricardo, Alessandro, Ruan Victor e Santana; Emerson, Pedro Paulo e Andrew; Ruan Pablo, Richarllyson e Dell.