Felipe Freitas exalta postura do Bahia mesmo após goleada

Felipe Freitas, técnico do time feminino do Bahia - Foto: Reprodução / TV Bahea

As Mulheres de Aço visitaram o Corinthians neste domingo, 4, no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo, em duelo válido pela 9ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, e sofreram uma goleada acachapante: 5 a 1.

Apesar do resultado, o Bahia permanece na zona de classificação à próxima fase, na 8ª colocação, e o técnico Felipe Freitas salientou que a ideia é permanecer dentro do grupo até o fim da primeira fase.

“Estamos construindo. Ainda estamos no G8, e a ideia é permanecer, então, a estratégia é sempre a mesma: tentar propor o jogo e anular o adversário. Viemos para fazer isso contra o Corinthians, mas agora vamos entender quais foram os erros, corrigi-los e chegar na próxima partida com a página virada”, comentou o treinador tricolor.

Ainda durante a coletiva, o comandante também destacou a campanha do Bahia até aqui na competição, e a importância de manter a ideia de jogo, independente do adversário que estiver do outro lado:

“Nós estamos fazendo a melhor campanha da história do futebol feminino do Bahia — Isso já é muito bom. Temos jogado fora, algumas vezes com dificuldade de obter o resultado, mas é importante salientar que acabamos de enfrentar uma equipe que nós sabemos a qualidade, e mesmo assim tentamos propor o jogo”, disse.

O Bahia é um time que veio da Série A2. Nas outras vezes que chegava a Série A1, tinha um descenso na sequência. Então temos tentado mudar isso Felipe Freitas - técnico do Bahia

Próximo jogo

O próximo compromisso do Bahia será contra o Cruzeiro, líder do certame, no próximo domingo, 11, às 15h, no estádio Gregorão.