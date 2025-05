Veja análise do VAR que revogou expulsão de John contra o Bahia

John, em Bahia x Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo, 4, o áudio da cabine do VAR que analisou o lance polêmico envolvendo o goleiro John, do Botafogo, na derrota por 1 a 0 para o Bahia, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O episódio ocorreu nos acréscimos da partida, no estádio Nilton Santos, e gerou debate entre torcedores e especialistas em arbitragem.

Aos 50 minutos do segundo tempo, o Bahia puxou um contra-ataque rápido. Jean Lucas, ao perceber a saída do goleiro adversário, tentou uma cavadinha. John, que manteve os pés dentro da área, projetou o corpo para frente e interceptou a bola — que já havia ultrapassado a linha da grande área — com a mão. De imediato, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou a infração e mostrou cartão vermelho ao goleiro alvinegro.

A decisão, no entanto, foi revista logo em seguida. Acionado pela equipe de vídeo, liderada por Thiago Peixoto (SP), o árbitro foi chamado à cabine para uma reavaliação do lance. Após nova análise, o cartão vermelho foi convertido em amarelo, permitindo que John permanecesse em campo.

O árbitro interpretou, com base nas imagens, que não se tratava de uma oportunidade clara e manifesta de gol, o que é o critério exigido pelas regras para a expulsão em lances de mão fora da área.

Na sequência, John permaneceu em campo e fez uma defesa importante na cobrança de falta executada por Willian José. Apesar disso, não evitou a derrota do clube da estrela solitária que segue distante do G-4 da competição.

Confira como foi o diálogo entre o árbitro e o VAR

AVAR (Amanda Matias Masseira): “Foi claramente fora, estamos apenas finalizando a construção do DOGSO [sigla em inglês para ‘deny an obvious goal scoring opportunity‘, que significa ‘impedir uma chance clara de gol’], OK?”

VAR (Thiago Duarte Peixoto): “Esse jogador tem condições de cortar essa bola por causa da velocidade, tem condições claramente de pegar essa bola. Flavio, sugiro revisão porque o jogador defensor tem claramente chance de pegar essa bola, não tem velocidade suficiente. Você vai ver o goleiro pegando a bola fora da área, uma bola que não é tão veloz, mas tem chance de ser interceptada pelo zagueiro, OK? Nossas imagens têm chances de travar, tá bom?”

Árbitro (Flavio Rodrigues de Souza): “OK, a bola foi fraca, o defensor ia pegar, vou voltar com cartão amarelo.”

Assista vídeo: