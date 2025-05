Crise e pressão cercam o Flamengo antes de duelo com o Bahia

Filipe Luís enfrenta primeiros questionamentos desde que assumiu o Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Após a derrota na Libertadores, é hora do Bahia virar a chave para o Campeonato Brasileiro. De olho no topo da tabela, o Esquadrão visita o Flamengo, no Maracanã, precisando quebrar alguns tabus, e o momento do adversário pode ser oportuno para um triunfo tricolor. Isso porque apesar do elenco recheado de craques, a pressão corre dentro, e fora das quatro linhas.

Dentro de campo, o retrospecto recente pode até não ser tão ruim, mas tratando-se de Flamengo, basta uma derrota para a torcida rubro-negra instaurar o “caos” na Gávea. Nos últimos seis jogos, foram três empates, duas vitórias e apenas uma derrota — contra o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão.

No entanto, o incômodo maior por parte da torcida rubro-negra está na beira do gramado: Filipe Luís. Desde que assumiu o comando do Flamengo, o técnico está enfrentando o momento de maior pressão. A campanha ruim na Libertadores está diretamente atrelada aos questionamentos por parte dos torcedores quanto ao comando do treinador.

Em um grupo composto pela LDU, do Equador, e os modestos Deportivo Táchira, da Venezuela, e Central Córdoba, da Argentina, o Flamengo ocupa apenas a 3ª posição, com 5 pontos somados após quatro jogos. A campanha, inclusive, conta com uma derrota inesperada para o Central Córdoba em pleno Maracanã, além de um empate contra a mesma equipe fora de casa.

Extracampo conturbado

Além da pressão dentro das quatro linhas, alguns jogadores enfrentaram uma situação extremamente delicada na manhã desta quinta-feira, 8, quando no embarque da equipe no Rio de Janeiro, alguns automóveis de atletas do elenco sofreram uma tentativa de assalto.

Conforme informado pelo Flamengo, o carro do goleiro Rossi chegou a ser alvejado com quatro tiros, mas o jogador passa bem, e a ocorrência não se concretizou. Através de nota enviada por sua assessoria de imprensa, o atleta se pronunciou e lamentou o episódio violento que sofreu:

“Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação”, disse o arqueiro.

Outros jogadores do Flamengo também estavam em seus próprios veículos no momento do ocorrido e passaram pelo mesmo ponto da tentativa de assalto, mas não tiveram seus carros alvejados.