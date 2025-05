Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Goleiro Rossi teve o carro atingido por tiros durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro - Foto: Adriano Fontes / Flamengo

A delegação do Flamengo passou por momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira, 7, logo após retornar de viagem à Argentina, onde enfrentou o Central Córdoba pela Libertadores.

Por volta das 5h30, alguns jogadores que seguiam em direção às suas casas foram vítimas de uma tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

De acordo com nota oficial do clube, o carro do goleiro argentino Agustín Rossi, que é blindado, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. Apesar da gravidade da situação, nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos sofreu ferimentos, e a tentativa de roubo não foi concluída.

“Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após partida na Argentina válida pela CONMEBOL Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia”, informou o clube.

O Flamengo havia empatado por 1 a 1 com o Central Córdoba, em Santiago del Estero, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após o desembarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim, os jogadores seguiram por conta própria para casa, quando a tentativa de assalto aconteceu.

Ainda segundo informações preliminares, a Polícia Civil do Rio de Janeiro foi acionada e deverá investigar o caso. Imagens de câmeras da via expressa poderão ajudar a identificar os autores dos disparos.

Os atletas devem se reapresentar nesta tarde no Ninho do Urubu, onde está marcada a reapresentação do elenco. O próximo compromisso do Rubro-Negro será no sábado, 11, contra o Bahia, às 21h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.