Agora vai? Vitória oficializa avanço no processo de implantação da SAF

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Vitória avançou no processo de transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conforme anunciou na noite desta sexta-feira, 9. A equipe anunciou que o presidente Fábio Mota esteve reunido com os advogados André Sica e Octavio Vidigal, representantes do escritório Carvalho, Sica, Muszkat, Vidigal e Carneiro Advogados (CSMV Advogados), empresa contratada pelo clube para assessorar na implementação da SAF.

O encontro, que contou com a presença do vice-presidente Djalma Abreu e dos presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Nilton Almeida e Raimundo Viana, além de membros da Comissão SAF do Vitória, teve como principal objetivo acompanhar o andamento do processo de constituição da SAF e discutir as próximas etapas.

Durante a reunião, foi apresentado o relatório final de apuração sobre a situação atual do clube, com foco nos primeiros passos para a mudança, consolidando o trabalho iniciado com a assessoria jurídica.

O encontro também definiu um workshop, que acontecerá nos dias 4 ou 5 de junho, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, localizado no bairro Stiep, em Salvador. O evento será destinado aos membros dos Conselhos Deliberativo, Gestor, Fiscal e convidados, e servirá para continuar com o debate.

Veja o pronunciamento oficial do Vitória:

"O Presidente Fábio Mota comunica aos conselheiros, associados, torcedores e ao público em geral que esteve reunido hoje, dia 09/05/2025, com os advogados André Sica e Octavio Vidigal, representantes e sócios do escritório Carvalho, Sica, Muszkat, Vidigal e Carneiro Advogados – CSMV Advogados, empresa contratada para a prestação de serviços jurídicos com o objetivo de auxiliar o Clube na constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), abrangendo todas as etapas do processo.

O encontro contou, ainda, com a presença do Vice-Presidente Djalma Abreu; dos Presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Nilton Almeida e Raimundo Viana; bem como dos membros da Comissão SAF do Vitória: Ideraldo Gomes (Diretor Financeiro), Antônio Boaventura (Diretor Jurídico), Ralph Fernandes (Secretário Executivo) e João Torres (Consultor Executivo), com o intuito de tratar e acompanhar o andamento do processo de constituição da SAF no Vitória.

Na oportunidade, foi apresentado o relatório final do trabalho de apuração da situação atual do Clube, com vistas à estruturação necessária para a transição do modelo associativo atual para o modelo de SAF.

Por fim, definiu-se pela realização de um workshop, a ser realizado nos dias 04 ou 05 de junho, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, localizado na Rua José Peroba, nº 244, Stiep, Salvador, com a presença dos membros dos Conselhos Deliberativo, Gestor, Fiscal e convidados.

Oportunamente, serão divulgadas maiores informações".