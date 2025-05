Próximo adversário do Vitória, Vasco anuncia novo treinador

Fernando Diniz, técnico do Vasco da Gama - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou, na noite desta sexta-feria, 9, a contratação do técnico Fernando Diniz. Com passagem recente pela Seleção Brasileira, o comandante ganhou notoriedade pelo estilo de jogo característico e pelo título da Libertadores, em 2023, e da Recopa Sul-Americana, em 2024, pelo Fluminense.

Apesar de ser anunciado antes do jogo deste sábado, 10, contra o Vitória, às 18h30, no Barradão, Diniz só vai assumir o Cruzmaltino a partir de domingo, já que a equipe vai enfrentar o Rubro-Negro com o técnico interino Felipe 'Maestro' Loureiro à beira do gramado.

Vale mencionar que Fernando Diniz assinou vínculo contratual com o Vasco até o final de 2026 e terá os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, além do preparador físico Wagner Bertelli à disposição. A estreia do treinador no Cruzmaltino será na próxima terça-feira, 13, no jogo contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana.

O brasileiro estava livre no mercado desde 27 de janeiro, quando foi demitido do Cruzeiro após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, para o América-MG, quando completou quatro meses de cargo. O Vasco, por outro lado, estava sem técnico desde a saída de Fábio Carille, no dia 27 de abril.