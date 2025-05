Vitória x Vasco da Gama: onde assistir, escalações e mais

Treino do Vitória no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em busca de virar a chave na temporada, o Vitória terá mais um compromisso com a presença de seu torcedor. Com apenas duas vitórias nos últimos 16 jogos, o Leão precisa de um resultado positivo contra o Vasco da Gama para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Nesta noite de sábado, 10, às 18h30, o Vitória recebe o Vasco no Barradão, pela 8ª rodada do Brasileirão Série A. Com ambas as equipes ocupando a parte de baixo da tabela no momento, o duelo pode significar um salto importante na classificação. O Leão da Barra aposta no bom histórico como mandante que acumula contra os cariocas.

Após empatar contra o Defensa y Justicia na última terça, 6, pela Copa Sul-Americana, o técnico Thiago Carpini colocou o Brasileiro como uma prioridade do Vitória na temporada e avaliou a partida contra o Cruzmaltino como uma "decisão".

“Priorizar o Brasileiro, a escalação hoje [Defensa y Justicia] foi por isso. Hoje a classificação fica difícil. Passar tranquilidade para os atletas, responsabilidade é grande. Seguir trabalhando. Sair melhor desse momento turbulento. Vasco é jogo de decisão para nós. Por isso o time alternativo hoje. Demos oportunidades aos jogadores”, explicou o treinador.

Thiago Carpini no banco de reservas durante a partida contra o Defensa y Justicia | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Transmissão

Onde assistir: Premiere FC.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheusinho; Erick, Osvaldo e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Mateus Carvalho; Coutinho, Rayan e Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro.

Ficha técnica

Data: sábado, 10 de maio de 2025

Horário: 18h30

Local: Barradão