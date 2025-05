Vasco terá série de desfalques para enfrentar o Vitória no Barradão

Felipe Loureiro seguirá comandando o Vasco de forma interina - Foto: Matheus Lima / Vasco

O Vasco da Gama terá uma série de problemas para montar o time que enfrentará o Vitória no próximo sábado, 10, às 18h30, no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com pelo menos seis desfalques confirmados, o técnico interino Felipe Loureiro terá dificuldades na montagem da equipe titular.

DM vascaíno está cheio

No departamento médico, estão fora da partida nomes de peso como o meia Dimitri Payet, que sofreu uma lesão no joelho, e do zagueiro Maurício Lemos, com fratura na costela.

Além deles, seguem em recuperação ou transição física o volante Guilherme Estrella, o atacante David, em recuperação de cirurgia no joelho, e o defensor Lucas Freitas, com lesão parcial na fáscia plantar do pé direito.

Outro desfalque importante é o do lateral-direito Paulo Henrique, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no Brasileirão. Com pouco tempo de preparação entre compromissos pela Copa Sul-Americana e o torneio nacional, a tendência é que Felipe mantenha a base do time que foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, na Venezuela, na última quinta-feira, 9.

A provável escalação vascaína para o duelo no Barradão deve ter Léo Jardim; Pumita Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Mateus Carvalho, Rayan e Vegetti.

O Vasco tentará reencontrar o caminho das vitórias após sete partidas sem vencer. O clube carioca soma sete pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela.

Do outro lado, o Vitória, também pressionado, é o 18º, com seis pontos e apenas um triunfo em toda a competição.