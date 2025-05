Renato Kayzer pode estrear pelo Vitória contra o Vasco no Barradão

Renato Kayzer durante treinamento realizado na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

O torcedor do Vitória poderá finalmente ver em campo o atacante Renato Kayzer. O centroavante está à disposição do técnico Thiago Carpini e deve fazer sua estreia com a camisa rubro-negra neste sábado, 10, contra o Vasco da Gama, no Barradão, pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após mais de um mês de sua contratação, Kayzer concluiu o processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e superou a fase de transição física.

Desde o início da semana, ele treina normalmente com o grupo no CT Manoel Pontes Tanajura e tem boas chances de ser utilizado pela comissão técnica ao longo do confronto.

Chegada, recuperação e estreia iminente

Renato Kayzer foi anunciado oficialmente pelo Vitória em 2 de abril, após ser adquirido em definitivo junto ao Fortaleza, por cerca de R$ 5 milhões. O atacante assinou contrato até o fim de 2026, mas chegou a Salvador ainda se recuperando de uma contusão sofrida na final do Campeonato Cearense, quando defendia o Tricolor do Pici.

O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF em 5 de abril, e sua recuperação foi acompanhada de forma cautelosa pelo departamento médico rubro-negro.

A primeira atividade completa com os novos companheiros foi realizada no último domingo, 5, sinalizando que o atleta está pronto para ser integrado aos planos da equipe.

Pressão no ataque e expectativa da torcida

A possível estreia de Kayzer acontece em um momento de pressão para o setor ofensivo do Vitória. Apesar de contar com nomes como Carlinhos, Fabri e Janderson, este último artilheiro do time na temporada com oito gols, o ataque tem rendido abaixo do esperado nas últimas rodadas. A torcida, insatisfeita com a pouca efetividade, vê em Kayzer uma possível solução para os problemas ofensivos da equipe.

Sua chegada também carrega um certo status de “salvador da pátria” entre alguns torcedores. Com histórico de boas passagens por clubes como Athletico-PR e Goiás, o centroavante é conhecido pela presença de área e poder de finalização, atributos que o Vitória tem sentido falta neste início de Brasileirão.

Vitória pressionado na tabela

Em campo, o Vitória chega pressionado para o confronto contra o Vasco. O time não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro e soma apenas seis pontos, ocupando a 18ª posição. O Vasco também vive momento delicado, com sete jogos sem vencer, e aparece logo acima, com sete pontos, em 14º lugar.