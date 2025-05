Kayzer realiza primeiro treino e tem estreia marcada; saiba quando

Renato Kayzer participou de treino do Vitória nesta segunda - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Principal esperança de resolver o problema da 'centroavância' do Vitória, Renato Kayzer está muito próximo de fazer sua estreia. O atacante participou pela primeira vez de um treinamento ao lado do restante do elenco nesta segunda-feira, 5, durante a reapresentação no CT Manoel Pontes Tanajura.

Kayzer foi contratado pelo Vitória no começo de abril, mas chegou após sofrer uma lesão e esteve finalizando a transição física nas últimas semanas. Apesar de já ter trabalhado com os demais companheiros nesta manhã, o centroavante ainda fica de fora do confronto contra o Defensa y Justicia, nesta terça-feira (6), no Barradão, pela 4ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.

Recuperado do problema físico, o atacante deve atuar pela primeira diante do Vasco da Gama, no sábado (10), às 18h30, no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalques do treino

Apesar da boa notícia de Renato Kayzer, o Vitória ainda terá desfalques para o jogo desta terça. Serão o zagueiro Zé Marcos, os volantes Willian Oliveira e Pepê, e o atacante Carlos Eduardo, todos machucados.

O Leão ocupa a 3ª colocação no Grupo B da Sul-Americana, com dois pontos. A chave é liderada pelo Universidad Católica, com sete, seguido por Cerro Largo, com quatro. O lanterna é o Defensa y Justicia, que tem a mesma pontuação do time baiano.