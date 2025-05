Halter diz que fragilidade do Vitória na bola parada "está nítida"

- Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar da má fase do sistema defensivo do Vitória, é justamente um zagueiro que tem se destacado com atuações seguras. Capitão e titular absoluto na equipe de Thiago Carpini, Lucas Halter foi o escolhido para a entrevista coletiva desta segunda-feira, 5.

Questionado sobre os maus resultados do Leão nos últimos compromissos, o defensor garante que o elenco rubro-negro tem se dedicado para melhorar. "Sabemos dos resultados negativos que a gente vem tendo, mas sabemos também da nossa capacidade. Internamente a gente tem se cobrado muito por conta disso, porque nosso elenco é muito qualificado e tem totais condições de conseguir bons resultados. A gente vem trabalhando diariamente o lado físico, o lado mental, para a gente se fortalecer cada vez mais e reencontrar os caminhos das vitórias", iniciou Halter.

Sobre um dos principais problemas do Leão na temporada, a bola parada defensiva, Halter reconheceu a fragilidade. "São erros que a gente não pode cometer. A gente vem sofrendo nos últimos jogos, isso está nítido, e eu volto a falar que é uma cobrança interna pra gente melhorar isso. Não podemos cometer esse tipo de erro em jogo grande, em jogo de nível alto, que é o que a gente está disputando esse ano. A gente vem trabalhando no dia a dia pra corrigir isso, pra amenizar e não sofrer mais com as bolas aéreas e bolas paradas", reconheceu.

Contratado sob certa descofiança após uma passagem irregular pelo Botafogo, Halter demonstrou tranquilidade. “Críticas ao jogador sempre vão acontecer, independente do clube e onde que jogue. Eu acho que o jogador tem que assimilar, do mesmo jeito que vêm críticas, vêm elogios. É assimilar, botar a cabeça no lugar, trabalhar, porque nada como um dia após o outro, de trabalho, de seriedade, e é isso. Eu tento evoluir a cada dia, tanto dentro do campo, como fora, como atleta, como fora, como pessoa, e é isso que mais importa para mim", finalizou o capitão rubro-negro.