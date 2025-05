Condé expõe dificuldade do Vitória em triunfo do Ceará: "Ensaiamos"

Léo Condé, técnico do Ceará - Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Além do triunfo do Ceará, o jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro foi marcado pelo reencontro do técnico Léo Condé com o Rubro-Negro. Campeão da Série B do Brasileiro e do Baiano pelo Leão, o treinador agora defende as cores do Alvinegro e, em entrevista coletiva, celebrou o resultado positivo diante da equipe baiana.

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Vozão bateu o Vitória por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Marllon, que apareceu na segunda trave para cabecear a bola no fundo das redes. Questionado sobre o tento, Condé destacou a dificuldade do Rubro-Negro em jogadas aéreas e revelou que o lance foi muito ensaiado durante os treinamentos.

“Fizemos mais um gol de bola parada, ficamos felizes. É um tipo de jogada que trabalhamos muito. Principalmente essa de hoje. Tínhamos essa percepção que essa bola de segundo pau, um pouco mais aberta, o Vitória tinha um pouco mais de dificuldade. Ensaiamos, trabalhamos muito essa bola no pouco tempo que a gente teve para treinar", disse o comandante.

O Ceará aproveitou os primeiros minutos após a volta do intervalo para balançar as redes e marcar o único gol da partida. Questionado sobre isso, Léo Condé revelou que os ajustes realizados no término da primeira etapa foram feitos para evitar que o Vitória se organizasse no jogo.

“A gente aproveitou o intervalo para fazer alguns ajustes de posicionamento, principalmente do Sobral e do Mugni. E aí a gente foi construindo, tendo volume, e fizemos um segundo tempo que beirou a marcação, tanto em termos de marcação, quanto em termos de posse de bola. Tem o aspecto tático, mas também o anímico. A gente pediu para pressionar mais, acelerar um pouco mais e não deixar o adversário se organizar”, concluiu o treinador.

Com os três pontos, o Alvinegro chegou aos 11 pontos no Campeonato Brasileiro e assumiu a sexta colocação. O Vitória, por outro lado, seguiu na zona de rebaixamento, em 17º colocado, com seis pontos em sete jogos.