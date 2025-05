Ronald lamenta derrota para o Ceará: "Não fomos eficazes"

O volante Ronald em ação no jogo contra o Ceará no Presidente Vargas em Fortaleza

Após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, na noite do último sábado, 3, no Estádio Presidente Vargas, o meio-campista Ronald analisou o desempenho do Vitória e reconheceu o peso do resultado negativo em Fortaleza.

O camisa 8 destacou a frustração do elenco rubro-negro, que teve uma semana cheia de treinamentos, mas voltou a pecar nas finalizações e sofreu um gol em jogada de bola parada, justamente um aspecto que havia sido trabalhado pela comissão técnica durante.

“Acho que essa derrota pesa muito pra gente, porque tivemos a semana aberta, trabalhamos bastante. Não fomos eficazes mais uma vez ali na hora da finalização, perdemos bastante gols e tomamos um gol de bola parada que a gente tinha trabalhado”, afirmou o jogador na saída de campo.

Apesar do revés fora de casa, Ronald reforçou a importância de manter o foco e buscar forças no grupo para reagir na temporada.

“Agora o segredo é trabalhar, performar mais e buscar mais força dentro do elenco pra gente sair dessa situação”, complementou.

O Vitória agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, 6, o Leão recebe o Defensa y Justicia, da Argentina, no Barradão, às 19h, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da competição continental.