Má fase! Vitória vence apenas um dos últimos 12 jogos na temporada

Vitória perde para o Ceará e seca de vitórias aumenta - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O momento do Vitória na temporada 2025 é delicado. Após a derrota por 1 a 0 para o Ceará fora de casa, o rubro-negro baiano chegou a 11 partidas sofrendo gols em seus últimos 12 compromissos. A única exceção foi o empate sem gols contra o Defensa y Justicia, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

O desempenho recente é preocupante

O Vitória venceu apenas um dos últimos 12 jogos que disputou, e os problemas defensivos ajudam a explicar a má fase. No Campeonato Brasileiro, o time baiano sofreu gols em todas as sete rodadas disputadas até agora e soma apenas seis pontos, ocupando a zona de rebaixamento.

O time segue tecnicamente pobre e não evolui. Em entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini admitiu o momento difícil que o time atravessa e crê que o grupo pode amadurecer e superar a fase de resultados ruins.

"É um momento bem delicado, conturbado em virtude dos resultados. Mas quando tem confiança no trabalho, a gente já saiu de situações muito piores no ano passado. A gente tem que ter mais sabedoria e maturidade coletiva e não absorver tantas coisas ruins que vêm de fora, que é natural. É trabalhar para que as vitórias voltem a acontecer. Quando falo do erro não estou expondo o meu grupo que acredito que é forte, qualificado", disse o treinador.

Próximos desafios

A equipeerá uma semana decisiva. Na terça-feira, 6, o Leão da Barra encara tnovamente o Defensa y Justicia, agora no Barradão, às 19h, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

No sábado, 10, o time recebe o Vasco pelo Brasileirão, buscando reencontrar o caminho das vitórias e sair da parte de baixo da tabela.

Retrospecto dos últimos 12 jogos do Vitória:

Vitória 1 x 1 Bahia (final do Baianão)