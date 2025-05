Gols de cabeça atormentam a defesa do Vitória; veja números detalhados

Thiago Carpini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV

Com apenas duas vitórias nos últimos 15 jogos, o Vitória vive momento de oscilação na temporada e um aspecto em específico tem gerado preocupação: bolas paradas defensivas e jogadas aéreas em geral. Em seus últimos quatro duelos, o Leão sofreu três gols de cabeça e outro através de uma tabela pelo alto.

Dentre as 27 oportunidades que teve sua meta vazada, sete foram gols de cabeça e nove de bola parada, totalizando 16. Jogadas de escanteio, especialmente, têm sido o calcanhar de aquiles do sistema defensivo montado por Thiago Carpini, que geraram 7 bolas nas redes rubro-negras.

Gols sofridos em bola paradas ou de cabeça

Ceará 1 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - gol em escanteio (de cabeça)

Vitória 1 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro - gol em escanteio (jogada aérea)

Vitória 0 x 1 Cerro Largo - Copa Sul-Americana - gol de cabeça

Fluminense 1 x 1 Vitória - Campeonato Brasileiro - gol de cabeça

Atlético-MG 2 x 2 Vitória - Campeonato Brasileiro - gols em escanteios (um de cabeça)

Moto Club 1 x 1 Vitória - Copa do Nordeste - gol em escanteio

Bahia 2 x 0 Vitória - Campeonato Baiano - gol em cobrança de falta (de cabeça)

Vitória 0 x 2 Náutico - Copa do Brasil - gol em escanteio (de cabeça)

Vitória 1 x 1 Altos - Copa do Nordeste - gol em arremesso lateral

Vitória 1 x 1 Jacuipense - Campeonato Baiano - gol em escanteio (de cabeça)

Gols de cabeça tem sido cruciais para insucessos importantes do Leão em 2025, como na eliminação para o Náutico na Copa do Brasil, na derrota para o Bahia na partida de ida das finais do Campeonato Baiano, além de seu último compromisso: a derrota para o Ceará neste sábado (3), que colocou o time na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Questionado sobre a dificuldade com as bolas paradas, Carpini assumiu a responsabilidade pelos gols sofridos, mas aponta também problemas nas tomadas de decisão dos atletas.

"A tomada de decisão é onde a gente divide a responsabilidade. Eu escolho da maneira que vamos marcar, eu escolho os bloqueios e quem tem autonomia. Quando eu falo da tomada de decisão contra Grêmio e Ceará, onde tínhamos um bloqueio definido que não aconteceu. A responsabilidade não é de quem não bloqueou. É minha enquanto treinador do Vitória", avaliou Carpini.

Variações na formação da zaga

Outro fator que chama atenção no Vitória é a grande variação de formações da zaga. Entre duplas, trios e saídas de jogadores, o técnico Thiago Carpini já testou 12 formações diferentes em 32 jogos na temporada.

Halter e Zé Marcos

Halter e Neris

Neris e Wagner Leonardo

Edu e Zé Marcos

Neris, Halter e Edu

Neris e Zé Marcos

Neris, Zé Marcos e Wagner Leonardo

Caio Vinicius e Edu

Edu e Wagner Leonardo

Wagner Leonardo e Zé Marcos

Edu e Halter

Camutanga e Kauan