Vitória x Defensa y Justicia: onde assistir, escalações e mais

Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira / ECV

Vivendo um momento turbulento em 2025, o Vitória busca virar a chave na Copa Sul-Americana. Com apenas duas vitórias nos últimos 15 jogos, o Leão precisa do resultado positivo para ter chances de avançar no Grupo B da competição continental, onde somou apenas 2 dos 9 pontos disputados.

Nesta noite de terça-feira (6), às 19h, o Vitória recebe o Defensa y Justicia no Barradão, pela 4ª rodada da fase de grupos. Como ocupa a 3ª posição no grupo, o Rubro-negro está, no momento, fora da zona de classificação ao mata-mata. Vale lembrar que apenas o líder da chave vai direto às oitavas de final, enquanto o segundo colocado passa por uma fase de playoffs contra uma equipe eliminada da Copa Libertadores.

A má fase na temporada deixou pressionado o técnico Thiago Carpini, ele que foi considerado como um dos grandes responsáveis por justamente colocar o Leão na Sul-Americana, após assumir o time na zona de rebaixamento do Brasileirão de 2024.

"É um momento bem delicado, conturbado em virtude dos resultados. Mas quando tem confiança no trabalho, a gente já saiu de situações muito piores no ano passado. A gente tem que ter mais sabedoria e maturidade coletiva e não absorver tantas coisas ruins que vêm de fora, que é natural. É trabalhar para que as vitórias voltem a acontecer", avaliou o comandante.

Técnico Thiago Carpini | Foto: Victor Ferreira / ECV

Transmissão

Onde assistir: ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Neris e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheusinho; Erick, Carlinhos e Janderson.

Defensa y Justicia: Bologna; Rubio, Ferreira, Delgado e Damian Pérez; Cesar Pérez; Gutiérrez e Lucas González; Togni, Osorio e Francisco González.

Ficha técnica

Data: terça-feira, 6 de maio de 2025

Horário: 19h

Local: Barradão