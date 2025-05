Confiante, Osvaldo diz que momento do Vitória "não é terra arrasada"

Osvaldo foi escolhido para a entrevista coletiva desta sexta, 9 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Experiente e com status de ídolo dentro do Vitória, Osvaldo foi considerado como umas das poucas boas notícias no empate com o Defensa y Justicia, na última terça, 6. O atacante de 38 anos se mostrou bem fisicamente e foi um dos destaques da equipe. Vale lembrar que ele sofreu um quadro de tromboembolismo pulmonar em setembro do ano passado, o que o deixou afastado dos gramados durante a reta final da temporada 2024.

Nesta sexta-feira, 9, véspera do jogo contra o Vasco da Gama, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o 'Vovô' Osvaldo foi escolhido para a entrevista coletiva. De acordo com o próprio atacante, suas primeiras partidas foram "muito abaixo" do que ele pode entregar, mas ele garante que aprimorou a parte física e agora vive expectativa por mais minutos em campo.

"Eu vim treinar com o grupo em janeiro, fiquei três meses praticamente fazendo só um treino à parte. Requer um tempo para poder voltar à minha melhor forma física, assim como eu estava atuando no ano passado. Eu vinha buscando essa minutagem. O professor Carpini rodou bastante o nosso elenco nessa temporada e eu vinha trabalhando bastante para quando surgisse a oportunidade de poder entrar, dar o meu melhor. Os meus primeiros jogos nesse ano foram muito abaixo, muito aquém daquilo que eu vinha entregando nos últimos anos. Não por má vontade, mas por conta da parte física também, a perna muitas vezes não obedecia. Sempre vim trabalhando no meu mental, porque com a cabeça boa consigo desenvolver o meu melhor futebol e agora estou podendo ter uma parte física melhor. Então, agora espero poder estar entrando mais vezes, assim, se o professor optar por mim, para eu poder dar continuidade no trabalho", iniciou Osvaldo.

Já sobre o duelo contra os cariocas, Osvaldo avaliou a partida como a "mais importante da temporada". Assim como na entrevista da última terça, o atacante ressaltou a importância de recuperar a conexão entre o time e a torcida. Para ele, grande parte da força rubro-negra vem das arquibancadas do Barradão.

"Esse é o jogo mais importante da temporada por todas as circunstâncias. Jogo de seis pontos, vencer o Vasco, ultrapassar eles, terminar na primeira página da tabela. Importante contar com o apoio do nosso torcedor, nosso combustível para firmar esse elo novamente, esse clube já viveu tantas coisas piores e o torcedor pegou o clube no braço. A instituição é o mais importante. A gente precisa muito que o torcedor pegue esse clube nos braços e a gente possa juntos voltar às vitórias, ter aquela sinergia para voltar a ser forte no Barradão e dar uma arrancada importante na temporada", pontuou o jogador.

De acordo com Osvaldo, o momento atual do Vitória não é de "terra arrasada". Ele citou ainda a grande competitividade do Campeonato Brasileiro, com equipes de alto investimento e orçamento superior em comparação ao Leão da Barra. Para ele, o time tem tudo para recuperar a boa fase e dar uma "resposta imediata".

"A gente tem 33 jogos na temporada, 14 vitórias, 13 empates e seis derrotas, vejo que não é uma terra tão arrasada como muitos tentam plantar. Hora de ter a cabeça boa, ter tranquilidade, trabalho vem sendo feito, a gente compete com equipes com orçamento cinco, seis, sete vezes maior que o do Vitória. Não é muleta, mas é uma competição difícil. A gente tem tudo para repetir ano passado e dar a volta por cima. Acredito no nosso elenco, que trabalha muito, resultados não estão vindo, mas esperamos dar uma resposta imediata. Se jogo, se não jogo tento estar ajudando, no dia a dia, treinando, trabalhando, me dedicando para passar uma imagem positiva para todos. Espero que a gente possa o mais rápido possível vencer", finalizou Osvaldo.

O Vitória de Osvaldo volta a campo neste sábado, às 18h30, contra o Vasco, no Estádio Manoel Barradas.