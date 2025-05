Vem aí? Movimento Vitória SAF se reúne com Fábio Mota; saiba mais

Movimento Vitória SAF se reuniu com membros da diretoria rubro-negra - Foto: Divulgação/X/MVSAF

O presidente Fábio Mota e outros membros da diretoria do Vitória se reuniram, nesta quinta-feira, 8, com integrantes do Movimento Vitória SAF (MVSAF), um grupo formado por torcedores, sócios e conselheiros que almejam aprofundar o debate sobre a possibilidade de implementar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube baiano.

O Movimento Vitória SAF foi representado por Daniel Barbosa, Flávio Tanajura, que foi jogador do Leão, Ivo Cruz e Ney Campello. Além de Mota, o grupo conversou com o vice-presidente Djalma Abreu e os diretores Antônio Boaventura, Ideraldo Gomes, Thiago Noronha e Ralph Fernandes.

De acordo com o MVSAF, durante o encontro foi entregue para Fábio Mota um documento propositivo chamado 'Um Diálogo para o Futuro', que estaria dividido em três tópicos sobre a SAF no Vitória: diagnóstico inicial, proposta de caminhos e ações, além das considerações finais.

Ainda segundo o grupo, o presidente do Leão afirmou que muitas das ações propostas já estão em andamento, mas que fará uma análise detalhada do documento. Vale lembrar que, desde setembro do ano passado, o clube firmou parceria com a CSMV Advogados, representada por André Sica, especializada no assunto e que apresentou um cronograma para desenvolvimento da SAF.