Envolvido em polêmica, árbitro volta a comandar VAR em jogo do Vitória

Daniel Nobre Bins (RS) foi escalado pela CBF para a partida entre Vitória e Vasco - Foto: Jamira Furlani/Avaí FC

Velho conhecido da torcida do Vitória, Daniel Nobre Bins (RS) foi escalado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar o VAR na partida contra o Vasco da Gama, neste sábado, 10. Na temporada passada, o árbitro da federação gaúcha foi muito questionado por sua atuação no duelo do Leão diante do Cruzeiro.

Durante partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão de 2024, o Vitória vencia o Cruzeiro por 2 a 1 no Barradão, quando sofreu o empate aos 38 minutos. O gol marcado na ocasião pelo atacante Dinenno, entretanto, teve um toque de mão do volante Matheus Henrique na origem da jogada. Após análise do VAR, o tento foi validado e a partida terminou empatada.

Gol do Cruzeiro teve toque de mão na origem | Foto: Reprodução/Sportv

À época, a validação do gol gerou grande polêmica e fez até o presidente Fábio Mota se posicionar publicamente com falas fortes.

"O que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Hoje foi um escândalo em todos os termos, não estou discutindo se o Cruzeiro merecia empatar o jogo, acho até que merecia, mas não da forma que foi empatado. Está nítido e claro que não é fácil brigar no Campeonato Brasileiro da forma que estamos brigando. O Cruzeiro não precisa disso. É um absurdo, vergonhoso", lamentou o cartola.

Arbitragem de campo

Além de Daniel Nobre Bins, a CBF escalou Wilton Pereira Sampaio (GO) como árbitro de campo. Ele será auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP). O quarto árbitro será Arthur Gomes Rabelo (ES).

O Vitória recebe o Vasco às 18h30 deste sábado, no Barradão. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.