Vitória abre 2 a 0 no Cruzeiro, mas sofre empate em lance polêmico

Jogadores do Vitória comemoram gol sobre o Cruzeiro - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Vitória voltou a campo no Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, 19, em jogo que encerrou a 23ª rodada, no Barradão. Com gol de pênalti de Osvaldo e uma pintura de Alerrandro, o Rubro-Negro abriu 2 a 0 no Cruzeiro no primeiro tempo, mas sofreu o empate na etapa final com gols de Dinenno.

O empate manteve o Vitória fora da zona de rebaixamento, na 16ª posição. O Leão agora soma 22 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. No domingo, 25, a equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o São Paulo no Morumbis, às 18h30, em duelo da 24ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Mesmo debaixo de chuva, com um gramado um pouco mais pesado, o Vitória não tomou conhecimento do Cruzeiro e começou com tudo. Nos primeiros 15 minutos, o Rubro-Negro finalizou seis vezes, enquanto os visitantes praticamente não passavam do meio de campo. O placar do jogo, no entanto, só saiu do zero após o 20 minutos.

Aos 21, Luan finalizou dentro da grande área e a bola bateu no braço de Lucas Silva. Na sobra, Alerrandro empurrou para o gol, mas o árbitro Marcelo de Lima Henrique já havia assinalado o pênalti a favor do Vitória. Aos 23, Osvaldo cobrou com força, sem chances para o goleiro Cássio e colocou o Leão em vantagem.

Leia mais:

>> "Foi o meu gol mais bonito", diz Alerrandro após bicicleta; assista

>> "Valorizar o ponto" diz Lucas Arcanjo após empate do Vitória

Sete minutos depois, Alerrandro fez o gol mais bonito da carreira dele, segundo ele mesmo. Willean Lepo cruzou rasteiro para o camisa 9, mas João Marcelo desviou e a bola subiu. O atacante rubro-negro emendou uma bicicleta e marcou um golaço antológico no Barradão, o seu quarto no Brasileirão.

Melhor em campo e com dois gols de vantagem, parecia que o Vitória ia garantir três pontos com tranquilidade, mas o contexto do jogo mudou aos 37, quando neris errou domínio no campo de defesa, perdeu a posse de bola para Kaio Jorge e matou a jogada com falta, sendo advertido com o cartão vermelho direto. Com um jogador a menos, Alerrandro foi sacrificado para a entrada do zagueiro Edu, ainda no primeiro tempo, que terminou com 2 a 0 para o Leão.

Alerrandro faz movimento de bicicleta em segundo gol do Vitória sobre o Cruzeiro | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Com um jogador a mais e com o placar desfavorável, o Cruzeiro, naturalmente, se lançou ao ataque para tentar diminuir o prejuízo. O Vitória, por sua vez, se postou bem defensivamente e soube sofrer, apesar de não conseguir contra-atacar. Mas é como diz o ditado popular: “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”.

O argentino Juan Dinenno saiu do banco aos 19 minutos para mudar a história da partida. Aos 31, o atacante aproveitou bola alçada na área por Lucas Romero, subiu mais alto que Edu e cabeceou no canto esquerdo de Lucas Arcanjo, que não conseguiu alcançar a bola e fazer a defesa. A partir daí, a Raposa cresceu no jogo e goleiro rubro-negro evitou o que poderia ser pior.

Aos 37, Matheus Henrique soltou um foguete da entrada da área e Lucas Arcanjo voou para fazer um milagre e evitar o gol. No minuto seguinte, entretanto, o Cruzeiro chegou ao empate. Matheus Pereira levantou bola na área, João Marcelo tocou de cabeça para o meio da área e Dinenno concluiu, também de cabeça, para o gol.

Mas a polêmica girou em torno desse gol, já que no início do lance Matheus Henrique dominou a bola com a mão. O árbitro de vídeo chegou a analisar o lance, mas o árbitro de campo validou o gol, sem sequer olhar a imagem na tela do VAR. Antes do apito final, Lucas Arcanjo voltou a aparecer para em grande defesa, que garantiu mais um ponto para o Vitória no Brasileirão.