"Foi o meu gol mais bonito", diz Alerrandro após bicicleta; assista

O atacante Alerrandro, do Vitória, voltou a brilhar no Barradão na noite desta segunda-feira, 19, ao marcar um golaço de bicicleta no primeiro tempo do duelo contra o Cruzeiro. O camisa 9, que não balançava as redes há mais de um mês, quebrou o jejum em grande estilo, dando a vitória parcial no duelo contra a equipe mineira, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

No intervalo da partida, Alerrandro expressou sua satisfação com o gol e fez uma comparação com outro momento especial da sua carreira. "Acho que foi o meu gol mais bonito, mas tem um no Bragantino, contra o Avaí, que eu gosto muito também. Fico feliz pelo gol", declarou o atacante.