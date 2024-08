Janderson desfalca o Vitória contra o Cruzeiro; saiba motivo

Janderson tem um gol com a camisa rubro-negra - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Contratação mais cara da história do Vitória, Janderson não ficará nem no banco de reservas na partida desta segunda-feira (19), contra o Cruzeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo informação apurada pelo Portal MASSA! e confirmada pelo clube, o atacante vai acompanhar o nascimento da filha.

Leia mais:

>> Vitória anuncia parceria com empreendedora punida por uso de marca

>> Vitória divulga programação da semana para o jogo contra o São Paulo

De acordo com a assessoria rubro-negra, Janderson viaja ao Rio de Janeiro para acompanhar o parto da esposa. O jogador ainda tentou adiar o procedimento, mas não conseguiu e por isso fica de fora do jogo marcado para 20h.

Contratado junto ao Botafogo, Janderson disputou 17 jogos pelo Vitória em 2024 e marcou um gol. O atacante não tem agradado parte da torcida rubro-negra e virou alvo de críticas após algumas atuações abaixo da expectativa. O jogador, no entanto, tem a confiança do técnico Thiago Carpini e tem sido titular.