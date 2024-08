Vitória anuncia parceria com empreendedora punida por uso de marca

A artesã Patrícia França esteve no Barradão e conheceu os jogadoes do Vitória - Foto: Reprodução / TV Vitória

Punida por usar a marca do Vitória em seus trabalhos, a artesã Patrícia França agora faz parte do casting de empresas licenciadas pelo rubro-negro baiano. A empreendedora concedeu entrevista a TV Vitória e contou como recebeu a intimação e a multa aplicada pelo clube. Ela também teve suas redes sociais suspensas.

"Meu instagram foi derrubado numa terça-feira à tarde após eu ter pego um medicamento no posto de saúde. Ao tentar acessar minha rede social eu não consegui. Hoje o instagram emite uma petição para que possa ser descrito o ocorrido, e eu fiquei aguardando. Na quarta-feira eu estava trabalhando normal e por volta de umas 14h chegaram no meu portão me chamando para entregar um documento", revelou a profissional.

Patrícia relembrou quando recebeu a intimação da NoFake, empresa especializada no combate à pirataria online. Surpresa com a notificação extrajudicial, a artesã chegou a acreditar que era algum tipo de falsificação. Ao tomar conhecimento do que se tratava, entrou em desespero.

"Quando eu abri o envelope eu recebi esse baque de cara porque o primeiro nome que veio no documento era o do Vitória e logo após veio o da NoFake. Eu acreditei que fosse uma pegadinha ou algo de falsificação querendo me prejudicar. Eu fui lendo e ao ler a segunda página eu caí na real quando vi a imagem da pirâmide que havia me solicitado em março. Aquilo ali caiu como se fosse uma tempestade na minha vida, questionei: "Meu Deus do Céu, o que fiz de errado?". Tentei entrar em contato com vários meios e não conseguia", complementou.

Com o contrato de licenciamento assinado, Patrícia França celebra as orientações dadas pelo clube e já projeta as futuras autorizações junto ao clube.

"Fiz a assinatura do contrato. Vou trabalhar agora certinho referente ao Vitória. E espero que lá na frente também eu tenha acesso a outros licenciamentos até por conta de ajudar a mim, porque realmente foi uma bola de neve porque eu não sabia sobre licenciamento em si", pontuou Patrícia.

Caso gerou comoção entre torcedores, ex-jogadores e até na mídia



Torcedores revoltados com a ação, criticaram o Vitória de maneira severa. "Cobrar de quem pagou 5 milhões em Janderson eles não querem", pontuou um torcedor. "O que era pra ser motivo de orgulho pro clube, foi motivo de processo? Tá mendigando dinheiro é!? Procurando mais motivos pra falador falar, parabéns pela atitude ridícula EC Vitória! Tá carente $$ vira SAF", disse outro perfil.

Até o ex-atacante Marinho, que atualmente está no Fortaleza, se pronunciou. "Solta o @ novo da moça que nós seguimos! E ainda compra as paradas dela", comentou.

A polêmica circulou o país. O Youtuber e empresário Felipe Neto utilizou a matéria do Portal A TARDE para repercutir a situação com seus seguidores.

Parceria entre o Vitória e a Nofake



A parceria entre o clube baiano e a empresa é detalhada no site oficial da Nofake. "O Esporte Clube Vitória adota uma abordagem de licenciamento para garantir a qualidade e o controle de sua marca em produtos. Além disso, como parte de seu compromisso em combater a pirataria e assegurar a excelência de seus produtos, o Vitória disponibiliza todos os

itens com a marca Vitória no mercado, cada um deles contendo um moderno selo holográfico. Isso representa nosso comprometimento com a autenticidade e a qualidade de seus produtos".