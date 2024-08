Com matéria de A Tarde, Felipe Neto critica Vitória por cobrar marca em biquíni

Na última semana, o Esporte Clube Vitória se viu no centro de uma polêmica que circulou o Brasil. Isso porque recentemente, o rubro-negro baiano estava notificando pequenos empreendedores que estivessem utilizando o símbolo do clube.



Ao ler a matéria publicada no Portal A TARDE sobre o assunto, no seu canal, Felipe Neto criticou o clube por cobrar cerca de R$ 1.500 da empreendedora Fernanda Santana, de 22 anos, de Mata do São João, na Região Metropolitana de Salvador, pela comercialização de biquínis com o emblema rubro-negro.



Entenda o caso:

Vitória cobra R$ 1.500 de vendedora de biquínis com escudo do clube

Vitória toma decisão após críticas por cobrança a pequenos empreendedores

Torcedores do Vitória criticam multas e polêmica com NoFake



Com o tamanho da repercussão, o caso chegou ao youtuber, empresário, ator, comediante e escritor Felipe Neto, que criticou veementemente a atitude do Leão da Barra, em parceria com a NoFake, empresa de combate à pirataria online.

Veja o vídeo do momento: