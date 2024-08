Vitória divulga programação da semana para o jogo contra o São Paulo

Vitória fará cinco treinamentos no complexo do Barradão - Foto: Victor Ferreira

Antes do jogo contra o Cruzeiro, o departamento de comunicação do Vitória divulgou a programação da semana rubro-negra para o compromisso fora de casa diante do São Paulo, marcado para o próximo domingo, 25, às 18h30, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Foram programadas cinco sessões de treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura. As atividades de preparação mirando o Tricolor paulista serão iniciadas na tarde desta terça-feira, 20.

O elenco vai trabalhar no turno da tarde até a próxima sexta-feira, 23. A preparação será fechada com treinamento agendado para a manhã de sábado, 24, véspera do jogo. Após o almoço, a delegação embarca às 15h30.

Confira a programação do Vitória para o jogo contra o São Paulo

Terça-feira (20) - 16h:

Reapresentação no CT Manoel Pontes Tanajura



Quarta-feira (21) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Coletiva (A definir)

Treino aberto para imprensa - primeira parte (A definir)



Quinta (22) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Sexta (23) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Sábado (24) - 9h:

Treino final no CT Manoel Pontes Tanajura

Coletiva Virtual (A definir)

Viagem para São Paulo às 15h30



Domingo (25) - 18h30:

São Paulo x Vitória - Moumbi, SP