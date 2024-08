No Z4 e precisando pontuar, Vitória está pronto para pegar o Cruzeiro

Elenco rubro-negro durante o trabalho final mirando o Cruzeiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco rubro-negro concluiu as atividades de preparação mirando o compromisso diante do Cruzeiro, marcado para esta segunda-feira, 19, às 20h, no Barradão, em jogo que encerra a 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo, os atletas assistiram a um vídeo do adversário na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê. Após uma descontraída roda de bobinho, as atividades foram iniciadas neste domingo, 18, com um aquecimento comandado pelo preparador físico Caio Gilli.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini promoveu um trabalho tático onde realizou os ajustes finais na equipe, com focao em bolas paradas. Por fim, os jogadores aperfeiçoaram cobranças de pênaltis e faltas frontais ao gol.



Após o treino, 24 jogadores entraram em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães. Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, a equipe não contará com o volante Willian Oliveira, assim como o técnico Thiago Carpini, expulso no Ba-Vi. Acometido de catapora, o meia Pablo está vetado pelo departamento médico.

Por opção da comissão técnica, o atacante Janderson está fora da lista de relacionados. Em contrapartida, o meia Matheusinho cumpriu suspensão e está de volta reassumindo seu posto no setor de ataque.

Com isso, a tendência é que o Leão da Barra seja escalado com Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Filipe Machado; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Com o empate sem gols entre Corinthians e Fluminense, o Vitória entrou na zona de rebaixamento. O Leão da Barra agora é o 18° colocado, com 21 pontos somados em 22 jogos disputados.