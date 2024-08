Sem Janderson, Carpini convoca 24 para jogo contra o Cruzeiro

Com Thiago Carpini suspenso, Vitória será comandado pela 3ª vez pelo assistente Estephano Djian - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está pronto para o importante compromisso diante do Cruzeiro, marcado para esta segunda-feira, 18, às 20h, no Barradão, pelo fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico Thiago Carpini convocou 24 jogadores para esta partida.

Expulso no clássico Ba-Vi, o técnico Thiago Carpini está suspenso e não comandará o time. Em seu lugar na área técnica, estará pela terceira vez o assistente Estephano Djian.

Outro suspenso é o volante Willian Oliveira, só que por acúmulo de cartões amarelos. Infectado por catapora, o meia Pablo está vetado pelo departamento médico e está fora de combate.

Por opção da comissão técnica, o atacante Janderson está fora da lista de relacionados e não vai para o jogo. Em contrapartida, o meia Matheusinho, um dos principais jogadores da equipe, cumpriu suspensão e está de volta ao time titular.

Com o empate sem gols entre Corinthians e Fluminense, o Vitória entrou na zona de rebaixamento. O Leão da Barra agora é o 18° colocado, com 21 pontos somados em 22 jogos disputados.

Confira a lista de convocados para o jogo contra o Cruzeiro:

Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Muriel;

Laterais: Lucas Esteves, Rául Cáceres e Willean Lepo;

Zagueiros: Edu, Neris e Wagner Leonardo;

Volantes: Filipe Machado, José Breno, Léo Naldi, Luan Santos, Ricardo Ryller e Willian Oliveira;

Meias: Jean Mota e Matheusinho;

Atacantes: Alerrandro, Carlos Eduardo, Everaldo, Fábio Soares, Lawan, Osvaldo e Zé Hugo;