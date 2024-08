"Valorizar o ponto", diz Lucas Arcanjo após empate do Vitória

Lucas Arcanjo fez defesas importantes após o Vitória sofrer o empate do Cruzeiro - Foto: Reprodução / Sportv

O Vitória deixou escapar a vitória no Barradão após abrir dois gols de vantagem, mas segurou o empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro, que garantiu a 16ª posição da Série A, na noite desta segunda-feira, 19, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Arcanjo foi fundamental para evitar a virada, com defesas cruciais que garantiram um ponto importante para o Leão.

Após o apito final, Lucas Arcanjo comentou sobre a importância de valorizar o resultado, mesmo jogando em casa. "A gente sempre quer vencer dentro de casa, né? Mas é valorizar o ponto. Mais um ponto importante, ainda mais em um campeonato difícil como é o Brasileirão. É claro que nós queríamos os três pontos, mas agora é valorizar e seguir em frente, porque temos um jogo importante fora de casa", afirmou o goleiro.

O próximo desafio do Vitória será contra o São Paulo, no domingo, 25, às 18h30, no Morumbi. A equipe busca voltar a vencer para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento