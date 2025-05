Com volante, Vitória finaliza preparação para duelo contra o Vasco

Vitória finalizou a preparação para encarar o Vasco - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória finalizou a preparação para a partida contra o Vasco da Gama, após mais um treino na tarde desta sexta-feira, 9. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra é que o volante Gabriel Baralhas participou normalmente das atividades e está à disposição.

Baralhas ficou de fora dos últimos jogos do Leão por causa de uma Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB), mas já está recuperado. O volante é titular absoluto e um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini.

Gabriel Baralhas participou normalmente das atividades | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ainda de acordo com o Vitória, lances de bola parada ofensiva e defensiva tiveram atenção especial no treinamento. Jogadas aéreas tem sido um problema para o Leão na temporada, especialmente os escanteios dos adversários.

Para a partida, Carpini não poderá contar com Claudinho, suspenso por cartões, além de Carlos Eduardo, ainda em transição física, Willian Oliveira e Pepê, ambos no departamento médico. Zé Marcos evoluiu na recuperação da lesão muscular na coxa e pode reforçar o elenco.

Zé Marcos pode reforçar o elenco rubro-negro | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com isso, o Leão da Barra deve ir a campo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Janderson.

O duelo entre Vitória e Vasco será disputado no Barradão, neste sábado, 10, às 18h30, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.