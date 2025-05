Vitória é o clube mais afetado por lesões do Brasileirão; veja ranking

Vitória lidera o ranking de lesões de clubes do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Em uma temporada carregada de jogos importantes, um atrás do outro, os clubes do futebol brasileiro, principalmente os que disputam competições sul-americanas, têm adotado a postura de poupar jogadores para evitar contusões, e o Vitória não faz diferente. O Rubro-Negro, que entrou em campo na última terça-feira, 6, diante do Defensa y Justicia, com alguns jogadores poupados, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro que mais sofreu com lesões até o momento na temporada.

De acordo com o Gato Mestre, do portal GE, são 23 desfalques acumulados no elenco em 2025, com atletas que em algum momento do ano estiveram em recuperação no departamento médico do Leão. Vale mencionar que foram registradas desde contusões menores, como desconfortos musculares, até as baixas que requerem um tratamento maior, como o tromboembolismo pulmonar, do atacante Osvaldo, em setembro de 2024.

Atualmente, o técnico Thiago Carpini não tem à disposição o zagueiro Zé Marcos, em transição física após uma lesão na posterior, os volantes Willian Oliveira, com contusão no joelho esquerdo, e Pepê, que sente dores no tornozelo direito. O goleiro Gabriel Vasconscelos também é baixa. Outros casos, entretanto, voltaram a impactar o elenco rubro-negro ao longo da temporada.

Sem estrear, atacante Renato Kayzer treinou se recuperou de lesão e deve estrear diante do Vasco | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Jogadores importantes como Matheuzinho e Claudinho também chegaram a desfalcar o clube baiano durante o ano. O primeiro, inclusive, esteve em campo mesmo machucado no jogo de volta da final do Campeonato Baiano, que terminou em 1 a 1 e marcou o vice-campeonato, no Barradão.

No ranking de clubes que mais sofreram com lesões, o Vitória ocupa a liderança, com 23 baixas ao longo de 2025. Estão abaixo do Leão: Internacional, com 21 atletas, Sport, com 20, Fortaleza e Grêmio, que completam o top-5. O Bahia, outro clube que não conta com jogadores importantes neste momento da temporada, teve 13 desfalques.

Confiro ranking baixas médicas da Série A:

Vitória: 23

Internacional: 21

Sport: 20

Fortaleza: 19

Grêmio: 19

Fluminense: 19

Atlético-MG: 18

Bragantino: 17

Mirassol: 15

Palmeiras: 15

Santos: 14

Botafogo: 14

Corinthians: 14

Bahia: 13

São Paulo: 12

Ceará: 11

Flamengo: 10

Juventude: 10

Vasco: 6

Cruzeiro: 5