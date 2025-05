Bahia ganha dois reforços e define relacionados para encarar o Vitória

Bahia recebe o Vitória na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após treinarem normalmente neste sábado, 17, o goleiro Ronaldo e o lateral Gilberto foram relacionados no Bahia pelo técnico Rogério Ceni para enfrentar o Vitória, logo mais às 16h, na Arena Fonte Nova. Os jogadores estão recuperados de suas respectivas lesões e podem retornar aos gramados no jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fora de combate desde 17 de abril, o goleiro Ronaldo vive um momento de recuperação física justamente enquanto Marcos Felipe passa por uma fase de instabilidade. Após uma sequência sólida de cinco jogos sem ser vazado, Marcos voltou a ser alvo de críticas por conta do gol sofrido na última partida do Bahia na Libertadores, contra o Atlético Nacional.

Já o lateral-direito Gilberto teve uma situação mais delicada. Ele estava prestes a retornar ao time na viagem para Medellín, após se recuperar de uma lesão na coxa, mas acabou sofrendo um novo problema, desta vez no tornozelo, e teve sua reestreia adiada. Agora, enfim recuperado, Gilberto pode voltar ao time titular, especialmente depois da improvisação do volante Erick na lateral nos últimos jogos.

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni ainda não poderá contar com Santiago Arias, Kanu, Ademir e Rezende, que seguem em processo de recuperação.

Confira a lista:

Goleiros: Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes

Laterais: Gilberto, Luciano Juba, Iago Borduchi

Zagueiros: Fredi, David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo

Meio-campistas: Cauly, Erick, Michel Araujo, Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rodrigo Nestor e Caio Alexandre

Atacantes: Ruan Pablo, Luciano Rodríguez, Erick Pulga, Tiago, Kayky, Willian José