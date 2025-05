Ídolos do Bahia projetam Ba-Vi e pedem apoio à Lucho Rodríguez

Uéslei e Marcelo Ramos, respectivamente - Foto: Reprodução

O clássico deste domingo, 18, na Arena Fonte Nova, será o duelo de número 503 na história da dupla Ba-Vi, e o 4º da atual temporada. Com um retrospecto positivo nos confrontos do ano, o Bahia chega pressionado por três derrotas consecutivas, mas vai contar com o apoio da torcida azul, vermelha e branca para atravessar o momento de turbulência.

Em 2025, o Esquadrão acumula um triunfo e dois empates no duelo, balançando as redes da meta adversária três vezes. Os gols feitos pelo Bahia, no entanto, tem uma coisa em comum: nenhum deles foi marcado pelas figuras de referência do ataque tricolor (Lucho Rodríguez e Willian José).

Diante dessa escassez, a equipe de reportagem do Portal A TARDE conversou com dois ex-jogadores que sabem o caminho dos gols em clássicos: Marcelo Ramos e Uéslei 'Pitbull'. Juntos, os ex-artilheiros tricolores acumulam 23 gols com a camisa do Bahia em jogos contra o Vitória — 9 para Marcelo Ramos, e 14 para Uéslei.

Conhecido como 'Carrasco dos Ba-Vis' por sempre castigar a defesa rubro-negra na sua época de jogador, Marcelo Ramos afirmou ao Portal A TARDE que apesar do Bahia não viver o melhor momento da temporada, o clássico sempre será diferente: “É uma mudança de chave, de motivação. Pra você poder vencer esse jogo jogando dentro de casa e com o apoio da nossa torcida — torcida única — eu acho que tem que ter uma motivação muito grande, independente da sequência de derrotas. É preciso entrar a ‘mil por hora’, porque sabe que vencendo e convencendo, a torcida abraça. É um jogo diferente”.

“Quando eu estava num excelente momento, não entrava achando que ia ganhar de qualquer jeito um clássico desses. E também, quando se está numa situação um pouco adversa em relação aos resultados negativos, tem que entrar ligado, e não achar que isso é uma preocupação. Acho que no clássico você vai ter que entrar bem ligado e dar o máximo”, afirmou o ex-artilheiro tricolor.

De forma mais sucinta, mas na mesma linha de raciocínio, Uéslei endossou o discurso. “Quando se fala em Ba-Vi, não podemos dizer quem tá bem ou mal”, garantiu o ex-jogador.

Vence quem tem mais vontade Uéslei - ex-jogador do Bahia

Jejum de Lucho Rodríguez

Ainda durante a entrevista, o nome do atacante Luciano “Lucho” Rodríguez também foi trazido à tona. Sem marcar gols há 13 jogos — pior marca da carreira — e ainda sem ter feito gol contra o Vitória em clássicos, o uruguaio enfrenta um momento de baixa, mas recebeu apoio de Marcelo Ramos: “Estou na torcida pra que ele possa dar a volta por cima”

“Todo mundo passa por essa situação. É um jovem que tem muito talento e, acima de tudo, muita vontade. [...] Você vê que ele não desiste de nenhuma jogada. É normal o torcedor cobrar, vaiar — isso faz parte — mas tem que apoiar o cara, porque ele é bom jogador e é um goleador", disse o ex-jogador.

Se tiver oportunidade e fizer um gol num clássico deste, e a gente conseguir o triunfo, já muda todo o cenário, né? Marcelo Ramos - ex-artilheiro tricolor

Mais do que acostumado a marcar gols em jogos contra o Vitória, Uéslei também demonstrou apoio ao camisa 9 tricolor. Para o ex-atacante, Lucho é um jogador de altíssima qualidade, e espera que o uruguaio esteja em uma tarde inspirada e faça um grande clássico neste domingo, 18.