Internacional vence e Bahia cai para 3º no Grupo F da Libertadores

Internacional venceu o Nacional por 2 a 0 - Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Após a derrota para o Atlético Nacional, a situação do Bahia no Grupo F da Libertadores ficou complicada, e o cenário piorou após o encerramento da rodada na noite desta quinta-feira, 15. Isso porque o Internacional venceu o Nacional por 2 a 0 no Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, e empurrou o Esquadrão para fora da zona de classificação às oitavas de final.

Com os resultados da chave, o Tricolor de Aço saiu da liderança do "Grupo da Morte" diretamente para a 3ª posição em apenas uma rodada, estacionado com os mesmos 7 pontos de duas rodadas atrás. Apesar da situação conturbada, o panorama dentro da comissão tricolor não é de "Terra arrasada", uma vez que a equipe comandada por Rogério Ceni segue dependendo apenas de si para conquistar uma vaga à próxima fase.

Confiança mantida

Depois do apito final na última quarta-feira, 14, o técnico Rogério Ceni traçou um paralelo com as duas últimas temporadas para dizer que o Bahia tem chances de avançar. Para o treinador, não há por que não acreditar na classificação: "Contra o Inter precisamos ser competitivos e tentar fazer o gol. Temos chances, possibilidade, vamos até o último".

"O Bahia não desistiu em 2023, na útlima rodada contra o Atlético-MG, também não desistiu em 2024, quando precisava vencer na última rodada para chegar à pré-Libertadores", garantiu o comandante tricolor durante a coletiva.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Quem também deixou de lado a decepção pelo resultado negativo, garantindo que o grupo precisa acreditar até o último momento, foi o meio-campista Cauly: "Continuar acreditando. Ainda tem um jogo que vai decidir".

“Ainda resta o último jogo contra o Inter, então o elenco, todos nós, vamos acreditar nesse último jogo, que a gente tem que vencer", afirmou o camisa 8 do Esquadrão.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Missão difícil?

A matemática é simples: se o Bahia vencer o Inter, se classificará — podendo, inclusive, terminar a fase de grupos como líder. Em caso de empate, o Esquadrão avança para a fase de repescagem da Copa Sul-Americana. Já se perder, e o Nacional vencer o Atlético Nacional tirando três gols de saldo, o Tricolor não disputará mais nenhuma competição continental no ano.