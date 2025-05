Bahia x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia e Vitória se enfrentam em clássico decisivo no Brasileirão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

É final de semana de clássico! O Bahia recebe o Vitória na Arena Fonte Nova, neste domingo, 18, às 16h, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e em um momento de reviravolta da dupla Ba-Vi.

Na 8ª posição do certame, com 12 pontos, o Esquadrão enfrenta uma sequência de três derrotas consecutivas no ano — Brasileirão e Libertadores —, e encara o Leão, 14º colocado, com 9 pontos, em momento de virada de chave na temporada, acumulando três jogos de invencibilidade — Série A e Sul-Americana —, sendo duas vitórias durante o período.

A reviravolta acontece porque há apenas dez dias atrás os cenários da dupla Ba-Vi eram completamente distintos, e muito bem definidos: Bahia em alta, e Vitória em baixa. No entanto, bastou uma semana para que o panorama do clássico mudasse drasticamente. O ponto de virada, negativamente para o Bahia, e positivamente para o Vitória, aconteceu na mesma semana.

No começo da semana passada, o Tricolor de Aço ainda vivia seu melhor momento na temporada, somando cinco triunfos seguidos, ostentando a liderança do “Grupo da Morte” da Libertadores, resultado positivo no jogo de ida da Copa do Brasil, e vaga no G-6 do Brasileirão.

Já o Leão da Barra caminhava no sentido oposto: enfrentava um jejum de quatro jogos sem vencer — sendo duas derrotas e dois empates —, não havia conquistado três pontos em nenhuma partida na Copa Sul-Americana, e amargava uma vaga no Z-4 do Campeonato Brasileiro.

No entanto, na semana que antecede o maior clássico da região Norte-Nordeste do país, tudo mudou. O lado azul, vermelho e branco de Salvador agora vive um momento de angústia e aflição, correndo risco de ficar fora da fase mata-mata da Libertadores, enquanto a parcela rubro-negra está êxtase após vencer o Cerro Largo fora de casa e depender apenas de si para classificar para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Além disso, a depender do resultado, Bahia e Vitória podem igualar forças no Brasileirão. Isso porque em caso de vitória do Leão, as equipes somariam a mesma quantidade de pontos na competição: 12 pontos.

Fala, treinador!

Apesar das mudanças no contexto para o jogo, os técnicos pregam cautela para o jogo que marca o 4º Ba-Vi da temporada. Segundo o treinador rubro-negro Thiago Carpini, independente de quem está em melhor ou pior fase, um clássico sempre será atipico:

“Chegamos em um bom momento, mas a gente sabe que o clássico são particularidades muito diferentes. [...] Diferente de qualquer outra competição. Vale o bom momento, mas é um jogo com tudo muito igual, muito disputado. A gente espera competir bem”, afirmou o comandante do Vitória.

Prováveis escalações

Para o jogo deste domingo, 18, o técnico Rogério Ceni deverá ter Gilberto à disposição na lateral-direita após desfalcar o time em quatro jogos. Todavia, o comandante tricolor não garantiu a presença do jogador. “Vamos analisar se tem condições de jogar o clássico”, comentou o treinador.

Portanto, o Bahia deve ir à campo com: Marcos Felipe; Gilberto (Erick); David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

Já do lado do Vitória, o treinador Thiago Carpini vai sofrer com uma baixa e tanto: trata-se de Matheuzinho. O meio-campista foi expulso na última rodada, contra o Vasco, e não enfrenta o Bahia neste domingo, 18. Na contrapartida, o comandante rubro-negro vai contar com o retorno de Renato Kayzer, que foi poupado durante a semana.

Portanto, o Vitória deve ir à campo com: Lucas Arcanjo; Claudinho; Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ryller, Baralhas e Ronald [Wellington Rato]; Gustavo Mosquito, Janderson e Renato Kayzer.

Transmissão

Onde assistir: TV Bahia e Premiere.

Ficha técnica

Data: 18/05/2025.

Horário: 16h.

Local: Arena Fonte Nova.