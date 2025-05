CCR Metrô fará operação especial para o Ba-Vi na Arena Fonte Nova

Estação Campo da Pólvora do Metrô terá operação especial no clássico Ba-Vi - Foto: Divulgação / CCR Metrô

A CCR Metrô organizou uma operação especial para o clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Vale salientar que a partida será com torcida única e são esperados mais de 43 mil tricolores na praça esportiva.

De acordo com informações da Concessionária, a Estação Campo da Pólvora, mais próxima da Arena Fonte Nova, terá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária vai ampliar a quantidade de viagens dos trens a depender da demanda.

"Nosso objetivo é que os torcedores cheguem ao estádio de forma segura e eficiente. Estamos ampliando a quantidade de viagens dos trens e reforçando a equipe na Estação Campo da Pólvora para atender à demanda. A prioridade é a segurança e a satisfação dos nossos clientes", diz Pedro Mello, Gerente Executivo de Atendimento da concessionária.

Os passageiros podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, bastando aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento, e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:

- Zap do Metrô (via pix): para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular.

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi

- Rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas.

Valor da passagem

- R$ 4,10