Últimos ingressos disponíveis para o Ba-Vi! Saiba como comprar

Fonte Nova deve estar lotada para o clássico Ba-Vi nº 503 - Foto: Leticia Martins | EC Bahia

O Ba-Vi de número 503 terá casa cheia. Mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para o clássico deste domingo, 18, válido pela nona rodada do Brasileirão 2025, e restam poucos bilhetes para serem adquiridos pela torcida tricolor.

Ainda há ingressos regulares disponíveis para o clássico nos setores Cadeira Especial (Oeste) Superior, no valor de R$ 150 inteira e R$ 75 meia; e Lounge Premium, com um preço único de R$ 280.

O torcedor que desejar assistir ao Ba-Vi com mais mordomias poderá adquirir um ingresso para o camarote Esquadrão Zone, com alimentação e bebidas incluídas, em valores que variam de R$ 300 (Arquibancada VIP para sócios) a R$ 1.200 (Lounge Exclusivo com poltrona VIP).

Neste domingo, os bilhetes restantes só podem ser adquiridos através da internet, através do aplicativo Ingresse ou do site da Arena Fonte Nova.

Desde 2018, as partidas entre Bahia e Vitória no estado são realizadas apenas com a torcida do clube mandante. Por este motivo, apenas torcedores do Esquadrão de Aço poderão comparecer à Fonte Nova para o Ba-Vi nº 503.

Tabela de classificação

Bahia e Vitória iniciaram este domingo separados na classificação por apenas três pontos. O Tricolor está em 8º lugar, com 12 pontos; enquanto o Rubro-Negro, que foi ultrapassado neste sábado, 17, por São Paulo e Vasco da Gama, ocupa a 16ª colocação, com 9 pontos.

Caso vença o clássico, o Vitória poderá ultrapassar o maior rival na tabela. Já o Bahia, se vencer, chegará a 15 pontos, podendo alcançar o G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores de 2026. Para isso, os tricolores terão que secar Fluminense e Atlético Mineiro na rodada.