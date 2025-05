Ba-Vi com torcida única: veja quem se dá melhor como visitante

Clássicos Ba-Vis são realizados com torcida única desde 2018 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O clássico Ba-Vi é tradicionalmente marcado pela festa das torcidas mandantes, mas os números indicam que jogar em casa nem sempre garante vantagem contra o rival. No próximo domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Vitória terá a difícil missão de conquistar os três pontos atuando como visitante contra o Bahia – algo que, desde a adoção da torcida única em abril de 2018, tem sido um desafio para o Leão.

Desde então, o Rubro-Negro enfrentou o Tricolor fora de casa em 13 partidas, registrando um retrospecto que mostra uma performance abaixo: apenas uma vitória, seis empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 23%. Além disso, o time marcou oito gols, mas sofreu o dobro, 16.

Por outro lado, o Bahia também não vive uma vida fácil quando visita o Vitória, porém seu desempenho fora de casa é mais equilibrado. Em nove jogos no Barradão, o Esquadrão de Aço conquistou duas vitórias, empatou quatro vezes e perdeu três, alcançando um aproveitamento de 37%. Em termos ofensivos, marcou 13 gols e sofreu 14, o que também indica resultados relativamente mais positivos que do rival.

Vale destacar que, nos últimos anos, o fator visitante tem sido decisivo nas finais do Campeonato Baiano. Em 2024, o Vitória garantiu o título ao empatar em 1 a 1 na Arena Fonte Nova, após triunfo no jogo de ida. No ano seguinte, o Bahia repetiu o feito: venceu o primeiro duelo por 2 a 0 e, mesmo empatando no Barradão, conquistou a 51ª taça estadual.

Confira a lista de clássicos Ba-Vi disputados com torcida única:

01/04/2018 – Bahia 2 x 1 Vitória (Baiano 2018);

08/04/2018 – Vitória 0 x 1 Bahia (Baiano 2018);

22/07/2018 – Bahia 4 x 1 Vitória (Brasileirão 2018);

11/11/2018 – Vitória 2 x 2 Bahia (Brasileirão 2018);

03/02/2019 – Bahia 1 x 1 Vitória (Nordestão 2019);

10/03/2019 – Bahia 0 x 0 Vitória (Baiano 2019);

08/02/2020 – Bahia 0 x 2 Vitória (Nordestão 2020);

01/03/2020 – Vitória 1 x 2 Bahia (Baiano 2020);

13/03/2021 – Vitória 1 x 0 Bahia (Nordestão 2021);

17/03/2021 – Bahia 0 x 0 Vitória (Baiano 2021);

02/02/2022 – Vitória 1 x 1 Bahia (Baiano 2022);

29/01/2023 – Bahia 1 x 0 Vitória (Baiano 2023);

05/03/2023 – Bahia 1 x 1 Vitória (Nordestão 2023);

18/02/2024 – Vitória 3 x 2 Bahia (Baiano 2024);

20/03/2024 – Bahia 2 x 1 Vitória (Nordestão 2024);

31/03/2024 – Vitória 3 x 2 Bahia (Baiano 2024);

07/04/2024 – Bahia 1 x 1 Vitória (Baiano 2024);

21/04/2024 – Vitória 2 x 2 Bahia (Brasileirão 2024);

11/08/2024 – Bahia 2 x 0 Vitória (Brasileirão 2024);

01/02/2025 – Bahia 0 x 0 Vitória (Baiano 2025);

16/03/2025 – Bahia 2 x 0 Vitória (Baiano 2025);

23/03/2025 – Vitória 1 x 1 Bahia (Baiano 2025).