Polêmico, árbitro Ramon Abatti Abel vai apitar o Ba-Vi deste domingo

Ramon Abatti Abel vai fazer sua estreia em clássicos Ba-Vi - Foto: César Greco/Palmeiras

O confronto entre Bahia e Vitória neste domingo, 18, terá um estreante em campo: o árbitro Ramon Abatti Abel. O catarinense é filiado à Fifa e foi definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o responsável por apitar o clássico Ba-Vi, válido pela 9ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Ramon Abatti Abel será auxiliado pelos assistentes Bruno Boschilia (PR) e Thiago Americano Labes (SC), o quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida (BA), além de Wagner Reway, que ficará no comando do VAR.

Abatti Abel tem uma vasta experiência em grandes espetáculos do futebol, como a Libertadores, a final da Copa do Mundo sub-20 e a decisão do futebol masculino nas Olimpíadas 2024, disputada entre França e Espanha no Estádio Parc des Princes, em Paris. O árbitro ainda é cotado para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Na atual temporada, o árbitro catarinense não foi escalado para nenhum compromisso da dupla Ba-Vi.

Polêmicas em jogos do Vitória

Ramon Abatti Abel foi alvo de fortes reclamações em uma partida entre Vitória e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Rubro-negros se queixaram muito da anulação de um gol no início do duelo, lance que foi até citado pelo presidente Fábio Mota em um desabafo sobre a arbitragem. A interpretação foi de falta do zagueiro Wagner Leonardo no goleiro John, o que gerou muitas discussões.

Ramon Abatti Abel anulou gol que abriria o placar para o Vitória contra o Botafogo em 2024 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O catarinense também foi criticado pelo Vitória na derrota por 3 a 1 diante do São Paulo, no mesmo Brasileirão de 2024, devido a expulsão do zagueiro Wagner Leonardo por ter feito um movimento considerado como agressão no atacante Jonathan Calleri. Esta decisão foi tomada pelo árbitro após ser chamado para revisão no VAR. Na época, muitos torcedores questionaram a aplicação do cartão vermelho por considerarem as imagens inconclusivas e de má definição.