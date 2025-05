Ex-Bahia é contratado como comentarista dos canais Globo

Kleberson atuou no Bahia entre 2012 e 2013 - Foto: Divulgação | Globo e Reprodução

O ex-jogador Kleberson, volante campeão da Copa do Mundo de 2002, foi anunciado nesta sexta-feira, 16, como novo comentarista de futebol dos canais Globo. Com passagem pela futebol baiano, especificamente no Bahia, ele passa a fazer parte das transmissões do SporTV e do Premiere a partir de 24 de maio.

A estreia de Kleberson como comentarista será no jogo entre São Paulo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte ficará com os comentários do duelo entre Vitória e Santos, que acontece no Barradão.

"Estou com uma expectativa muito grande de poder voltar a essa função de comentarista. A Copa do Mundo de 2022 foi uma experiência muito legal para mim, de poder estar envolvido naquela cobertura, assistindo a vários jogos no mesmo dia e vivendo um lado diferente do que eu estava acostumado na época de atleta. Espero contribuir bastante com toda a experiência que eu adquiri dentro do futebol", afirmou Kleberson.

O ex-volante foi titular da seleção brasileira na reta final da Copa do Mundo de 2002, terminando com o título. Ele passou por clubes como Flamengo, Athletico-PR, Bahia, Manchester United (ING) e Besiktas (TUR).

Passagem pelo Bahia

Kleberson passou pelo Bahia já na reta final da sua carreira, entre 2012 e 2013, mas teve não viveu grandes momentos. Pelo Tricolor foram 23 jogos, com 3 gols e 3 assistências.

Na seleção brasileira, Kleberson disputou as Copa do Mundo de 2002 e 2010, além das Copa da Confederações de 2003 e 2009 e a Copa América de 2004.