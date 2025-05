Vitória anuncia novo evento sobre implementação da SAF; saiba mais

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira, 16, a realização de mais um Workshop para tratar sobre a implementação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube. Em nota enviada aos sócios, o Leão da Barra informou que, no último dia 9, o presidente Fábio Mota esteve reunido com os advogados André Sica e Octavio Vidigal, da CSMV Advogados, escritório contratado para auxiliar no processo. O primeiro evento foi realizado em novembro do ano passado.

Durante o encontro com os advogados, foi encaminhada e deliberada a realização do 2º Workshop, destinado à apresentação do relatório final referente ao diagnóstico da situação atual do Clube, com vistas à estruturação necessária para a mudança do modelo associativo vigente para o modelo de SAF.

O novo Workshop será realizado no dia 5 de junho, uma quinta-feira, das 19h às 22h, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, localizado na Rua Dr. José Peroba, 244, no bairro do Stiep. O evento terá a presença de 50 sócios adimplentes, membros dos Conselhos Deliberativo, Gestor e Fiscal e será transmitido ao vivo pela TV Vitória, no YouTube.

O Leão da Barra ainda informou que as inscrições são realizadas pelo e-mail [email protected], no dia 19 de maio, das 9h às 12h, onde deverão ser informados nome completo e CPF/MF do associado.

Segundo o clube, o critério de seleção obedecerá à seguinte ordem:

1 - Serão consideradas as 100 (cem) primeiras inscrições, de acordo com a ordem de recebimento;

2 - Dentre essas, será analisada a ordem de inscrição;

3 - Por fim, serão selecionados os 50 (cinquenta) associados adimplentes com maior tempo ininterrupto de associação.