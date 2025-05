SAF no Vitória? Ídolos do Leão opinam sobre a possibilidade

Entrevistados foram o ex-atacante Nádson, o Nadgol, e o ex-volante Fernando - Foto: Montagem/Reprodução

Pedido de muitos torcedores, o debate sobre a implementação de uma SAF no Vitória tem esquentado cada vez mais. Além de ter se reunido com representantes do Movimento Vitória SAF (MVSAF), a diretoria rubro-negra também comunicou oficialmente o avanço na transição do processo e ainda que pretende finalizar a transformação até 2027.

Segundo a diretoria do Leão, houve um encontro com os advogados André Sica e Octavio Vidigal, representantes do escritório Carvalho, Sica, Muszkat, Vidigal e Carneiro Advogados (CSMV Advogados), empresa contratada pelo clube para assessorar na implementação da SAF. O anúncio agitou de vez o debate, que ainda divide opiniões entre a torcida.

Em meio a situação, o Portal A TARDE conversou com ídolos do Vitória sobre o assunto SAF. Os entrevistados foram o ex-atacante Nádson, o Nadgol, e o ex-volante Fernando, ambos com passagens marcantes pelo Leão e que seguem acompanhando o clube nos dias atuais.

Nadgol prega cautela

Questionado pelo A TARDE, Nádson trata o assunto com ponderação e destaca a necessidade de ter cautela para ser feito um processo bem organizado. De acordo com o ex-atacante, existem exemplos de clubes que implementaram a SAF e não subiram de patamar.

"A gente vê a SAF que entrou no Vasco, a bagunça que fez e continua bagunçado lá. Os caras estão tentando organizar, mas foi uma frustração para o torcedor vascaíno. Eu entendo a calma de Fábio Mota, entendo a demora de isso acontecer, até porque ele quer fazer uma coisa responsável, uma coisa que o Vitória continue mandando", iniciou Nádson.

Para Nadgol, a melhor solução seria um modelo em que a associação ainda possa manter a maior porcentagem das ações. O presidente Fábio Mota já havia sinalizado sobre a intenção de seguir no controle de uma possível SAF do Leão.

"Não é fácil você entregar 100% do clube, o torcedor não tem voz, não tem aquele poder de resolver alguma coisa. Eu acho que o Vitória está no caminho certo de ter uma SAF, sendo sócio majoritário. Eu faria dessa forma, o Vitória ficando com a porcentagem maior. Não faria de outra forma", opinou o ex-atacante.

Nádson em visita na sede da FBF | Foto: Reprodução/Instagram

Fernando destaca potencial do Vitória

Também em conversa com a reportagem, Fernando comentou sobre a possibilidade de uma SAF no Vitória. O ex-volante vê a ideia "com bons olhos", mas alerta para a necessidade de fazer uma negociação bem arquitetada.

"Eu vejo com bons olhos, vejo com positividade, desde que seja um negócio bem elaborado, bem estruturado, que venha realmente para ajudar o clube. A gente que viveu isso aí, quando chegou no Barradão em 1992, que vê aquela estrutura, de tudo que foi construído pros dias de hoje, o patrimônio físico do Vitória é absurdo, é enorme", pontuou Fernando.

Ex-volante Fernando é ídolo do Vitória | Foto: Reprodução

Para o ex-volante, a chegada da SAF pode ser positiva, desde que seja um processo "bem amarradinho".